Шмигаль заявив про намір посилити в Україні біологічну безпеку

Україна несе на собі ризики незахищеності від біологічних загроз, тому уряд ухвалив рішення про створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій», заявив премєр-міністр Денис Шмигаль.

«За останні десятиліття Україна майже повністю втратила базу виробництва вакцин та тест-систем для діагностики інфекційних хвороб. На виконання доручення президента ще минулого року ми почали виправляти цю ситуацію. Одним із ключових кроків на цьому шляху стане створення кластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій». Бюджет проєкту на цей рік складає 100 млн грн», – заявив Шмигаль.

Запуск роботи біокластеру очікується вже цьогоріч. Його функціонування буде здійснюватися на базі Центру громадського здоров’я МОЗ України.

«Подальший розвиток потребуватиме створення спеціалізованого державного підприємства, що здійснюватиме управління біокластером, використовуватиме розробки та керуватиме технологічним парком. Таке державне підприємство буде створено вже в четвертому кварталі 2021 року», – повідомили в уряді.

Біокластер – це група взаємопов’язаних організацій, створення та подальша діяльність якої направлена на підтримку та посилення партнерства державних установ із приватними, науково-дослідними, освітніми установами для створення мережі взаємодії, направленої на розроблення та впровадження наукових інновацій медичного, фармацевтичного, біотехнологічного напрямку.