Біржі США зросли після рішення ФРС не збільшувати облікову ставку

Американський фондовий ринок позитивно відреагував на рішення Федеральної резервної системи не підвищувати ключову ставку, яка є орієнтиром для кредитування в усій економіці США. Індекс S&P 500 додав близько 1,5%, індекс Dow Jones зріс у межах 2%.

«З огляду на глобальні економічні та фінансові події, а також на інфляційний тиск, комітет виявить терпіння, визначаючи в майбутньому коригування цільового діапазону ставки по федеральних фондах», – ідеться в комюніке, оприлюдненому за підсумками засідання 30 січня Федеральною резервною системою, яка в США виконує функції центробанку.

Нині облікова ставка у США становить від 2,25 до 2,5%.