Проспект Чуй замість вулиці Фрунзе – в Бішкеку планують перейменувати вулиці

Мерія Бішкека внесла на розгляд міського кенешу (ради) проєкт постанови про перейменування 18 вулиць та проспектів та введення після цього 20-річного мораторію на перейменування вулиць та інших географічних об’єктів.

Необхідність перейменування пояснюється тим, що деякі вулиці та проспекти Бішкека розділені на кілька відрізків, і одна вулиця може мати кілька різних назв. Наприклад, один із проспектів має чотири назви на різних ділянках: вулиця Фрунзе, проспект Ден Сяопіна, проспект Чуй та проспект Шабдан Баатира. Мерія пропонує залишити лише одну назву для всієї вулиці – проспект Чуй.

На честь Ден Сяопіна пропонується назвати проспект, що має зараз п’ять назв на різних ділянках: вулиця Окраїнна, вулиця Кок-Сай, вулиця Курманалієва, вулиця Набережна та вулиця Берегова.

Вулицю Льва Толстого та вулицю Путепровідну хочуть перейменувати на вулицю Шабдана Баатира, а на честь Льва Толстого назвати вулицю Виноградну.

Проспект Молодої Гвардії та його продовження у вигляді вулиці Махатми Ганді пропонується перейменувати на вулицю Імалали Айдарбекова. Нова вулиця Махатми Ганді об’єднає вулиці Селекційна та Муромська.

Вулиця Горького та вулиця Анкари матимуть одну назву – вулиця Анкари, а проспект Чингіза Айтматова та вулиця Манаса – проспект Чингіза Айтматова.

Kaktus.media з посиланням на проєкт постанови пише, що влада Бішкека має намір внести зміни до нормативних актів з метою усунення дублювання та фрагментованості назв вулиць після розширення меж столиці (під час адміністративно-територіальної реформи до Бішкека було приєднано низку сіл та житлових масивів із власними вуличними мережами).

У разі схвалення проєкту постанови Бішкекським міським кенешем нові норми наберуть чинності з 1 січня 2026 року. Контроль за його реалізацією покладено на відповідну комісію міського кенешу та заступника мера, відповідального за сферу архітектури та містобудування.



