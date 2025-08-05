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Новини | Міжнародні

Проспект Чуй замість вулиці Фрунзе – в Бішкеку планують перейменувати вулиці

Генеральний план столиці Киргизстану Бішкека
Генеральний план столиці Киргизстану Бішкека

Мерія Бішкека внесла на розгляд міського кенешу (ради) проєкт постанови про перейменування 18 вулиць та проспектів та введення після цього 20-річного мораторію на перейменування вулиць та інших географічних об’єктів.

Необхідність перейменування пояснюється тим, що деякі вулиці та проспекти Бішкека розділені на кілька відрізків, і одна вулиця може мати кілька різних назв. Наприклад, один із проспектів має чотири назви на різних ділянках: вулиця Фрунзе, проспект Ден Сяопіна, проспект Чуй та проспект Шабдан Баатира. Мерія пропонує залишити лише одну назву для всієї вулиці – проспект Чуй.

На честь Ден Сяопіна пропонується назвати проспект, що має зараз п’ять назв на різних ділянках: вулиця Окраїнна, вулиця Кок-Сай, вулиця Курманалієва, вулиця Набережна та вулиця Берегова.

Вулицю Льва Толстого та вулицю Путепровідну хочуть перейменувати на вулицю Шабдана Баатира, а на честь Льва Толстого назвати вулицю Виноградну.

Проспект Молодої Гвардії та його продовження у вигляді вулиці Махатми Ганді пропонується перейменувати на вулицю Імалали Айдарбекова. Нова вулиця Махатми Ганді об’єднає вулиці Селекційна та Муромська.

Вулиця Горького та вулиця Анкари матимуть одну назву – вулиця Анкари, а проспект Чингіза Айтматова та вулиця Манаса – проспект Чингіза Айтматова.

Kaktus.media з посиланням на проєкт постанови пише, що влада Бішкека має намір внести зміни до нормативних актів з метою усунення дублювання та фрагментованості назв вулиць після розширення меж столиці (під час адміністративно-територіальної реформи до Бішкека було приєднано низку сіл та житлових масивів із власними вуличними мережами).

У разі схвалення проєкту постанови Бішкекським міським кенешем нові норми наберуть чинності з 1 січня 2026 року. Контроль за його реалізацією покладено на відповідну комісію міського кенешу та заступника мера, відповідального за сферу архітектури та містобудування.


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