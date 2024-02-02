У Бішкеку сталася аварія на ТЕЦ, як одну з версій розглядають диверсію

У столиці Киргизстану Бішкеку в ніч на 2 лютого сталася аварія на ТЕЦ, через що були запроваджені обмеження на подачу гарячої води по всьому місту, в деяких районах знижено температуру води в опалювальній системі. Як одну з версій аварії на ТЕЦ розглядають диверсію, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

У Бішкеку, де живуть понад 970 тисяч людей, у ніч проти 2 лютого температура повітря опускалася до мінус 2 градусів за Цельсієм.

Всі школи в місті переведені на онлайн-навчання, а дитячі садки не працюють.

На теплоелектроцентралі Бішкека запроваджений режим надзвичайної ситуації. ЗМІ публікують відео, на якому можна побачити спалах від вибуху на ТЕЦ. За даними влади, постраждали п’ятеро людей, двоє постраждалих у вкрай тяжкому стані – у них опіки 80% тіла.

Причини аварії поки що не розкривають. За словами голови МНС Киргизстану Бообека Ажикеєва, влада не виключає версію, що причиною вибуху могла стати диверсія. Ще одна версія – техногенна аварія.

За оцінками голови МНС, щоб повністю ліквідувати наслідки аварії, потрібно від п’яти до семи днів.

ТЕЦ Бішкека – найбільша теплова електростанція Киргизстану. Перший турбоагрегат ТЕЦ був введений у роботу у вересні 1961 року. Парк котлів станції налічує 18 енергетичних агрегатів. Теплоелектроцентраль є найбільшим виробником електроенергії на півночі Киргизстану. Вона покриває близько 15% потреб країни.