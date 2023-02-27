«Дивний «флешмоб» з РФ». Поліція затримала підлітків, які готували масову бійку в Києві та Харкові

У Києві та Харкові 27 лютого підлітки збиралися для вчинення масової бійки.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на Печерську завдяки вчасному реагуванню конфлікт вдалося попередити, учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з’ясування обставин. Про кількість тимчасово затриманих не повідомляється.



«У Росії поширюється молодіжний рух, учасники якого організовують бійки з опонентами. Така «акція» планувалась і у столиці. Провокування масових бійок серед молоді і підлітків – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні», – вважають у поліції Києва.



У Харкові для вчинення масової бійки зібралися понад 200 людей, більшість – неповнолітні. Правоохоронці відкрили справи за фактами готування до масових заворушень та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

«Дивний «флешмоб», який запустили ще в РФ, дійшов до нашого міста. Якщо коротко, то сенс флешмобу – влаштувати бійку в місті з іншими підлітками. Поліція встановила 245 людей, з яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 хлопців, а дівчат – 66», – написав у фейсбуці начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Також у соцмережах повідомлялося про такі «зібрання» підлітків в інших містах України, зокрема, у Львові та Житомирі. Проте офіційно поліція про це не повідомляла.

Днями повідомлялося про затримання великих груп підлітків з так званої «ПВК Редан» у низці російських міст.

Учасники нової субкультури надихаються аніме-серіалом Hunter x Hunter, у сюжеті якого є злочинна організація «Геней Редан» з павуками на емблемі. Підлітки з «ПВК Редан» фарбують волосся у чорний колір, носять символи павука та цифри 4 на одязі.

Абревіатура ПВК розшифровується як «приватна військова компанія». Це поняття у багатьох асоціюється з «ПВК Вагнера». Представники нової спільноти кажуть, що не мають стосунку до якихось військових утворень. Абревіатура ПВК до назви «Редан», за їхніми словами, додана заради жарту.