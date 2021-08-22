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Військові бази в Іспанії використовуватимуть для афганських біженців

Увечері 21 серпня на військову базу під Мадридом прибув літак зі 110 афганськими біженцями та їхніми родинами

США та Іспанія погодилися використовувати військові бази в Іспанії для прийому афганців, які працювали на уряд США. Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес досягли угоди з цього приводу напередодні, повідомив 22 серпня уряд Іспанії.

Відповідно до угоди, бази Морон-де-ла-Фронтера біля Севільї та Рота поблизу Кадіса можуть використовуватися для біженців з Афганістану доти, доки не буде організоване їхнє переміщення в інші країни.

Увечері 21 серпня на військову базу під Мадридом прибув літак зі 110 афганськими біженцями та їхніми родинами, в тому числі 36 осіб, які працювали на адміністрацію США в Афганістані.

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База використовується для розміщення афганських біженців, які працювали з Європейським союзом, та їхніх родичів. Потім, як очікується, вони переїдуть в інші країни ЄС.

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