ЗМІ: у США за звинуваченням у хакерській діяльності засудили російського бізнесмена

Cуд присяжних США визнав винним російського бізнесмена за звинуваченнями в тому, що він та інші особи, пов’язані з Кремлем, заробили десятки мільйонів доларів, зламавши комп’ютерні мережі США з метою отримання секретної внутрішньої інформації про численні компанії, які вони використовували для торгівлі.

Як повідомляє агенція Reuters, Владислав Клюшин, власник московської інформаційно-технологічної компанії М-13, яка працювала на російський уряд, був визнаний винним за звинуваченнями в змові, шахрайстві та шахрайстві з цінними паперами.



З п’яти громадян Росії, яких звинувачують у реалізації схеми на суму майже 90 мільйонів доларів, 42-річний Клюшин був єдиним, кого заарештували та який постав перед судом після того, як його затримали у Швейцарії в березні 2021 року та екстрадували до Сполучених Штатів.

Інші четверо залишаються на волі, включаючи Івана Єрмакова, колишнього офіцера російської військової розвідки, який працював у М-13 і який розшукується урядом США за його ймовірну участь у хакерських схемах втручання в президентські вибори 2016 року та атаках на антидопінгові агентства.



Адвокати Клюшина стверджували, що немає жодних доказів того, що він володів внутрішньою інформацією та знав про будь-які хакерські атаки, а його адвокат у Швейцарії сказав, що справжньою причиною звинувачення Клюшина були його зв’язки з російським урядом.

Прокуратура заявила, що Клюшин і його партнери заробили майже 90 мільйонів доларів на торгівлі акціями на основі інформації, яка ще не була оголошена. Хакери зламали мережі двох компаній, які допомагають публічним компаніям подавати звіти до регуляторів цінних паперів США, заявили прокурори.