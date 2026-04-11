У Храмі Гробу Господнього у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

У суботу, 11 квітня, у переддень православного Великодня, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню.

Цьогоріч через загрозу ракетних ударів до храму планували допустити лише обмежену кількість людей, але храм був повний відвідувачів.

Щороку церемонію сходження Благодатного вогню проводять напередодні Великодня, а сам чин відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

За традицією, представники всіх християнських церков оглянули та запечатали Кувуклію, де мав зійти Благодатний вогонь. У ній не має бути вогню та способів його запалити. Єрусалимський патріарх увійшов до Кувуклію з факелами і 33 свічками, що символізують кількість років Ісуса на момент смерті. Після молитви на свічки та факели зійшов Благодатний вогонь.

Вогонь, запалений біля храму в Єрусалимі, православні єпархії розведуть по всьому світові.