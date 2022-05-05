У держсекретаря США підтверджено COVID-19, симптоми легкі

Державний департамент США повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен отримав позитивний результат тесту на COVID-19, симптоми хвороби у нього легкі.

Блінкен перебуватиме на самоізоляції вдома та працюватиме віддалено, повідомив речник Нед Прайс.

«Він з нетерпінням чекає повернення до Департаменту та відновлення своїх повних обов’язків та візитів якнайшвидше», – сказав Прайс.

За його словами, промову, яку Блінкен мав виголосити 5 травня про політику США щодо Китаю, перенесено.

Перед позитивним тестом Блінкен 4 травня зустрівся у Державному департаменті з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, а 3 травня – з міністром закордонних справ Мексики Марсело Ебрардом. За словами Прайса, департамент відстежує всі тісні контакти Блінкена за останні кілька днів і повідомляє їх про ситуацію. Президента Джо Байдена у тому числі немає, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі. Блінкен не бачився з Байденом кілька днів.

Блінкен у вихідні відвідав вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому та низку пов’язаних прийомів.

Минулого тижня він відвідав поминальні служби по ексдержсекретарю США Мадлен Олбрайт і дав свідчення перед комітетом Конгресу. 24 квітня був з візитом в Україні, куди вирушив разом із міністром оборони Ллойдом Остіном.