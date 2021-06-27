Держсекретар США зустрівся з новим головою МЗС Ізраїлю на тлі розбіжностей щодо Ірану і Палестини

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів свою першу зустріч з новим міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом на тлі розбіжностей між двома країнами щодо Ірану і Палестини.

Адміністрація президента Джо Байдена прагне відновити ядерну угоду 2015 року з Іраном, за якою Тегеран значно скоротив ядерну діяльність в обмін на зняття санкцій.

Виступаючи перед журналістами 27 червня, Лапід сказав, що в Ізраїлю є «серйозні застереження» щодо угоди з Іраном, яка обговорюється у Відні. Блінкен, у свою чергу, визнав, що у США все ще є «серйозні розбіжності» з Іраном щодо аспектів угоди.

Колишній президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон з угоди у 2018 році, ввівши жорсткі економічні санкції проти Тегерана. Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який недавно покинув пост, підтримав рішенняТрампа.

Сполучені Штати та Ізраїль також не мають згоди щодо розширення поселень на окупованому Західному березі, що призвело до напруженості у відносинах із палестинцями. Блінкен сказав, що США підтримують угоди Ізраїлю про нормалізацію відносин, але вони не можуть не зважати на конфлікт між ізраїльтянами і палестинцями.

Державний секретар США Ентоні Блінкен в перебігу свого триденного туру Європою завтра планує зустрітися із папою Римським.