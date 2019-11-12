Блогеру дали 15 діб за «розпалювання ненависті до росіян»

Блогера з російського міста Тюмень Олексія Кунгурова 12 листопада засудили на 15 діб за опублікований у січні 2019 року допис у мережі блогів «Живий журнал».

Претензії у поліції викликав пост, опублікований 18 січня під заголовком «Чи припустимо називати російський народ г...ом?»

Поліція передала статтю Кунгурова співробітникам експертного наукового центру протидії ідеології екстремізму і тероризму Тюменського державного університету. Там дійшли висновку, що «в статті містяться лінгвістичні ознаки приниження національної гідності». Співробітники університету також відзначили, що текст має підбурювальний характер і ознаки порушення ненависті до росіян.