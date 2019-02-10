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10 Лютий 2019, Київ 21:10
Новини | Події

На блокпості бойовиків на Донбасі помер чоловік ­– СЦКК

КПВВ Станиця Луганська, 5 січня 2019 року

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На блокпості підтримуваних Росією бойовиків у селі Кремінець Донецької області 7 лютого помер літній чоловік, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

«Врятувати життя людині не вдалося. Очевидно, чоловік намагався потрапити на підконтрольну владі України територію», – заявили в СЦКК.

Згідно з повідомленням, у Донецьку співробітники морга розповіли міжнародним спостерігачам, що 7 лютого до них доправили тіло померлого літнього чоловіка. За словами співробітників установи, смерть настала з природних причин.

В угрупованні «ДНР» не коментували інформацію.

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