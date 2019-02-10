На блокпості підтримуваних Росією бойовиків у селі Кремінець Донецької області 7 лютого помер літній чоловік, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

«Врятувати життя людині не вдалося. Очевидно, чоловік намагався потрапити на підконтрольну владі України територію», – заявили в СЦКК.

Згідно з повідомленням, у Донецьку співробітники морга розповіли міжнародним спостерігачам, що 7 лютого до них доправили тіло померлого літнього чоловіка. За словами співробітників установи, смерть настала з природних причин.

В угрупованні «ДНР» не коментували інформацію.