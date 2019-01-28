У Варшаві відкрився «Блокпост пам’яті»

У Варшаві 28 січня відкрилася виставка про війну на сході України, яка складається з двох експозицій: «Блокпост пам’яті», де зібрано особисті речі загиблих оборонців України, та фотовиставки «Війна як війна», яка містить понад 70 світлин фотожурналіста Дмитра Муравського, присвячених повсякденному життю на фронті, запеклим битвам і дітям війни.



Як розповів Радіо Свобода один з організаторів «Блокпосту пам’яті», експерт Національного військово-історичного музею України Павло Нетьосов, це перша презентація виставки за кордоном. У Варшаві виставка працює один день.

«Наша виставка показує нинішню російсько-українську війну через призму історій оборонців України. Наші експонати зібрані на місцях боїв 2014–2015 років. Ми хочемо, щоб у Польщі дізнались про цю війну, про те, якою ціною Україна боронить східний кордон Європи. Під час виставки ми також демонструємо відеосюжети про роботу місії «Евакуація 200» Генерального штабу ЗСУ», – каже Нетьосов.

Як повідомив Радіо Свобода посол України у Польщі Андрій Дещиця, ініціаторами та організаторами виставок виступили українські дипломати, Управління військово-цивільного співробітництва (СІМІК) Збройних сил України та Національний військово-історичний музей України.

«Блокпост пам’яті» – пересувна виставка, на ній представлені особисті речі загиблих бійців ЗСУ, добровольчих батальйонів, Національної гвардії України, підрозділів МВС та СБУ. Частину речей зібрала команда проекту «Евакуація 200», інші передали родини загиблих. Усі речі розміщені у вітринах – ящиках від боєприпасів.