Boeing призупиняє виробництво літаків моделі 737 МАХ

Американська авіабудівна корпорація Boeing призупинить виробництво літаків моделі 737 MAX з січня 2020 року. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті компанії. Коли випуск літаків буде відновлений, у повідомленні не уточнюється.

Це рішення в компанії пояснюють продовженням сертифікації 737 МАХ до наступного року і невизначеністю щодо її термінів і умов. Співробітників, зайнятих у виробництві моделі, направлять на інші проекти.

У Boeing вважають, що зниження виробництва дозволить зосередитися на доставці вже готових літаків. Це рішення є найменш руйнівним для підтримки довгострокової системи виробництва і справності ланцюжка поставок, ідеться в заяві.

Минулого тижня Федеральне авіаційне управління США (FAA) повідомило, що відновлення польотів цієї моделі не схвалять до початку 2020 року, і заборона залишиться чинною на невизначений термін.

15 грудня газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією, написала про плани Boeing призупинити виробництво літаків 737 MAX. Після цього акції компанії впали на 4 відсотки.

Мораторій на польоти літаків цієї моделі був запроваджений практично у всіх країнах світу, включно зі США, в березні, після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей. Згідно з попередніми даними розслідування, причиною аварії 737 MAX в Ефіопії і літака тієї ж моделі в Індонезії в жовтні минулого року стали помилки в програмному забезпеченні. Обидва рази, як стверджується, зламався датчик і система помилково розпочала свою роботу, направивши літак до землі. Це з застереженнями визнав і президент корпорації Boeing Денніс Мюїленбурґ.