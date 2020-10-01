У США відбувся випробувальний політ модернізованого Boeing 737 MAX

У США провели випробувальний політ пасажирського літака Boeing 737 MAX, у системи якого внесли зміни після двох катастроф лайнерів цієї серії.

У випробуванні брав участь голова американського Федерального авіаційного управління (ФАУ), а в минулому пілот військових і цивільних літаків Стівен Діксон. «Мені сподобалося те, що я побачив», – цитує Діксона Reuters. Але, за його словами, поки ще рано говорити про те, щоб ФАУ видало ліцензію на експлуатацію MAX.

Політ тривав близько двох годин, після чого лайнер приземлився в міжнародному аеропорту округу Кінг у штаті Вашингтон. Мета випробувань – переконатися в надійності змін, які внесли в систему поліпшення характеристик маневреності. Як визнало керівництво корпорації Boeing, саме збій у роботі цієї системи стався на борту повітряних суден компаній Lion Air і Ethiopian Airlines, які розбилися в 2018 і 2019 роках.

Жертвами аварії літака Lion Air два роки тому стали 189 людей. На борту Ethiopian Airlines у березні 2019 року загинули 157 пасажирів і членів екіпажу.

Дві катастрофи літаків серії MAX призвели до найгіршої кризи в історії Boeing, одного з найбільших світових виробників авіаційної, космічної та військової техніки.