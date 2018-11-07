Катастрофа в Індонезії: Boeing попереджає авіакомпанії про особливості експлуатації літаків 737 MAX

Компанія Boeing 7 листопада офіційно підтвердила, що розіслала операторам нових моделей Boeing-737 MAX попередження про особливості керування цим літаком у разі збою в роботі датчика кута атаки (AOA).

Перед тим агентство Bloomberg передавало, що через помилкові показання датчика і системи контролю польоту в цілому літаки Boeing-737 MAX можуть несподівано йти в піке. Попередження ґрунтується на попередніх результатах розслідування авіакатастрофи біля берегів Індонезії 29 жовтня.

Як зазначено в прес-релізі Boeing, індонезійський регулятор у рамках розслідування пов'язав аварію з неправильною роботою датчика AOA. Отримавши неправильні дані про обтікання крила потоком повітря, літаки Boeing-737 MAX можуть автоматично опускати ніс униз. Boeing повідомила, що в попередженні містяться вказівки пілотам та операторам нових літаків про те, як діяти за цих умов.

Літак Boeing-737 MAX-8 індонезійської авіакомпанії Lion Air зазнав аварії 29 жовтня над морем біля західних берегів острова Ява. На борту перебували 189 людей. Незадовго до втрати зв’язку пілот запитав дозволу на повернення в аеропорт вильоту й отримав його. Зв’язок із літаком було втрачено через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Літак впав у море і затонув.

Один із чорних ящиків літака виявили 1 листопада.