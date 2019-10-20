Літак Boeing 787-9 побив рекорд найдовшого в історії безпосадкового перельоту

Літак Boeing 787-9 австралійської авіакомпанії Qantas здійснив найдовший безпосадковий авіарейс в історії. Політ з Нью-Йорка до Сіднея тривав 19 годин 14 хвилин. Відстань між містами становить понад 16 тисяч кілометрів.

Рейс компанії Qantas був здійснений із максимальним запасом палива, кількома пасажирами, обмеженим багажем і без вантажу. Мета полягала в тому, щоб зібрати дані за допомогою команди дослідників про стан пасажирів та екіпажу.

Австралійці мають намір також запустити прямий рейс до Лондона.

Попередній рекорд належав рейсу авіакомпанії Singapore Airlines, що прямував з американського Ньюарка до Сінгапура. Літак летів 18 годин 50 хвилин, подолавши відстань близько 15,5 тисячі кілометрів.