Компанія Boeing виправила помилки в програмному забезпеченні тренажерів, на яких навчаються пілоти літаків моделі 737 MAX. Компанія також надала додаткову інформацію користувачам системи для уявлення про різні умови польоту, повідомляє агенція France-Presse.

На думку експертів, раніше тренажери-симулятори відтворювали деякі фази польоту не так, як це відбувається в реальності. Це могло призвести до катастрофи лайнера Boeing 737 MAX 10 березня в Ефіопії. Тоді жертвами катастрофи стали 157 людей.

У жовтні 2018 року літак тієї ж моделі розбився в Індонезії, загинули 189 людей.

В обох випадках електроніка давала пілотам неправильні дані про параметри набору висоти. Після цих катастроф багато країн світу заборонили польоти 737 MAX у своєму повітряному просторі.