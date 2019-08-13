Зеленський призначив Богдана головою комісії із визначення, кому давати державні нагороди

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Офісу президента Андрія Богдана головою комісії державних нагород та геральдики, йдеться у відповідному указі від 13 серпня.

Повідомляється, що, крім Богдана, до складу комісії увійшли ще 13 осіб.

Указ про призначення і внесення окремих змін у положення про комісію набирає чинності з дня опублікування документа.

Комісія державних нагород та геральдики є дорадчим органом при президентові для попереднього розгляду питань, пов’язаних із відзначенням державними нагородами України.