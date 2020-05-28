Boeing відновив виробництво літаків 737 MAX, в результаті аварій яких загинули понад 300 людей

Компанія Boeing відновила виробництво лайнерів 737 MAX через п’ять місяців після його припинення у зв’язку з двома авіакатастрофами, що забрали життя 346 людей.

Як повідомила корпорація на своєму сайті, виробництво відновили на авіазаводі в Рентоні, штат Вашингтон. У заяві компанії йдеться, що під час призупинення виробництва інженери працювали над удосконаленням лайнера і його новою комплектацією. Boeing поки планує випускати менше авіалайнерів, щоб підвищити безпеку робітників і якість продукції, а вже надалі виробництво нарощуватимуть.

29 жовтня 2018 року практично новий Boeing 737 MAX індонезійської Lion Air впав у море через 12 хвилин після зльоту, ніхто з 189 перебували на борту, не вижив. Друга авіакатастрофа літака цієї моделі сталася менш ніж через пів року після першої: Boeing 737 MAX ефіопської Ehtiopean Airlines впав незабаром після зльоту – 157 людей загинули.

Серед причини катастроф назвали хиби у системі посилення характеристик маневрування, програмі, що автоматично опускає ніс літака при певних умовах.

У березні 2019 року польоти і поставки літаків Boeing 737 MAX призупинили по всьому світу, виробник не передав авіакомпаніям 400 лайнерів. Компанія Boeing зазнала мільярдних збитків.