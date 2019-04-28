Український боксер Сіренко відправив суперника в нокаут у першому раунді – відео

Український боксер-супертяж Владислав Сіренко здобув ефектну перемогу.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (11-0, 10 КО) здобув ефектну перемогу в бою з аргентинцем Леандро Робутті (6-4, 4 КО). Поєдинок пройшов у німецькому Карлсруе. Сіренко ефектно нокаутував суперника вже в першому раунді. Після нокауту Робутті знадобилася допомога лікарів – аргентинець не міг піднятися на ноги близько трьох хвилин. За підсумками бою 24-річний українець завоював пояс German International Heavyweight.

Також в рамках вечора боксу в Карлсруе ще один український супертяж Олександр Захожий (11-0, 9 КО) технічним нокаутом у восьмому раунді виграв у аргентинця Маріано Рубена Діаса (13-14-1, 6 КО).