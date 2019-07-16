Масштабну хакерську атаку в Болгарії пов’язують із планами Софії купити літаки в США

Масштабна хакерська атака в Болгарії може бути пов’язана з рішенням Софії придбати військові літаки зі Сполучених Штатів Америки, заявив болгарський міністр внутрішніх справ. Рада безпеки країни зібралася 16 липня, щоб розглянути ситуацію.

Младен Маринов заявив, що персональні фінансові дані близько п’яти мільйонів болгар й іноземців, які проживають в країні, потрапили в ЗМІ з російської електронної пошти внаслідок хакерської атаки на систему Національної служби доходів Болгарії 15 липня.

За словами Маринова, електронні листи з викраденими особистими фінансовими даними і заявами, що містили заклик до відставки міністра фінансів Болгарії Владислава Горанова, поширили відразу після того, як Болгарія погодилася придбати у США вісім нових винищувачів Lockheed Martin F-16 вартістю 1,256 мільярда доларів.

«Організовані злочинні групи, що беруть участь у кібератаках, зазвичай прагнуть прибутку, але в цьому випадку можливі політичні мотиви. Уряд вирішив учора купити літаки F-16, а електронні листи, які вимагали відставки Горанова, прийшли з Росії. Тут можна робити здогадки», – сказав міністр, додавши, що зараз триває розслідування.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов 16 липня скликав позачергову сесію Ради безпеки для обговорення ситуації.