Щонайменше 46 людей загинули внаслідок аварії автобуса в Болгарії

Щонайменше 46 людей, більшість із яких туристи з Північної Македонії, загинули в результаті аварії автобуса на заході Болгарії, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на урядовців.

Чиновник Міністерства внутрішніх справ Болгарії Ніколай Ніколов заявив 23 листопада приватному телебаченню BTV, що серед жертв є діти.

Він додав, що сімох людей, які вижили, доправили до лікарні в столиці Софії, їх лікують від опіків.

За словами Ніколова, автобус «загорівся і розбився або розбився, а потім загорівся».

Телеканал BTV повідомив, що в автобусі, який прямував зі Стамбула до Скоп’є в Північній Македонії, перебували 12 дітей.