У Болгарії на тлі політичної кризи прем’єр закликав ухвалити нову конституцію

Після більш як місяця протестів із вимогою відставки голови уряду прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов закликав до утворення національних зборрів для розгляду та ухвалення нової конституції.

«Настав час не лише змінити політичну систему, а й перезапустити країну», – сказав Борисов у телевізійному зверненні 14 серпня, зазначивши, що чинна конституція була ухваленап «в інший історичний період за інших політичних обставин».

Борисов також заявив, що готовий заявити про відставку, коли парламент призначить дату нових виборів. Наразі вибори призначені на березень 2021 року.

Прем’єр-міністр заявив, що владна партія ГЕРБ уже розробила нову конституцію, яка передбачає зменшення кількості депутатів у парламенті з 240 до 120 та реформу судової влади, щоб зробити її більш незалежною, а також посилити підзвітність прокурорів та суддів. Дві третини голосів потрібні для ухвалення в парламенті рішення про скликання Національних зборів.