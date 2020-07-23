У Болгарії на тлі протестів відбулися зміни в уряді

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов замінив трьох ключових міністрів, щоб знизити активність антикорупційних протестів, учасники яких вимагають його відставки.

Через два дні після голосування про недовіру уряду Борисов 23 липня звільнив міністрів фінансів, економіки та внутрішніх справ. Минулого тижня він просив про їхню відставку, щоб стримати спекуляції, що ці троє служать інтересам бізнесмена та власника засобів інформації Деляна Пеєвського.

Голосування 21 липня було п’ятим голосуванням за недовіру коаліційному уряду Борисова від часу його вступу на посаду в 2017 році. Вотум недовіри ініціювали опозиційні соціалісти, які звинувачують уряд у неспроможності боротися з корупцією.

Тисячі болгар, переважно молоді, майже два тижні поспіль проводили акції протесту в столиці Софії проти олігархів та їхнього впливу на владу.