Болгарія сподівається перейти на євро в 2022 році

Прем`єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив 29 січня в Софії, що його країна все ще прагне перейти на євро до 2022 року, попри спротив частини місцевих підприємств.

Борисов вважає, що однією з головних переваг приєднання до єврозони є те, що банківська система Болгарії стане більш дисциплінованою: великі банки в Болгарії контролюватимуться Європейським центральним банком, а не національними органами влади, які можуть бути менш прискіпливими.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, який відповідає за спільну валюту ЄС, привітав наміри болгарської влади.

Міністр фінансів Владислав Ґоранов висловив сподівання, що країна вступить до банківського союзу ЄС цього літа і розпочне дворічний процес інтеграції до єврозони. Це має дозволити країні перейти євро в січні 2022 року, сказав чиновник.

Зараз євро є офіційною валютою 18 із 28 країн-членів ЄС. Євро як валюта стало існувати в 1999 році, але банкноти та монети старих валют, таких, як німецька марка, продовжували використовуватися як законний платіжний інструмент до введення банкнот і монет євро з 1 січня 2002 року.