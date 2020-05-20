МЗС прокоментувало декларацію парламенту Болгарії про адмінреформу в Україні

Міністерство закордонних справ України у середу ввечері поширило заяву, в якій висловило рішучий протест через ухвалення парламентом Болгарії декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні.

«Питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України. Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України. Викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України», – йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин України, зокрема болгарської, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.

«Українська сторона неодноразово доводила відкритість і готовність сприяти розвитку національної самобутності українських громадян з етнічним болгарським походженням. Права національних меншин в Україні закріплені в національному законодавстві і неухильно захищаються державою у відповідності до найсучасніших європейських практик», – йдеться в заяві.

Також у міністерстві зазначили, що питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у тому числі чисельної болгарської громади.

Раніше сьогодні низка ЗМІ з посиланням на болгарську пресу повідомила, що 20 травня парламент Болгарії висловив незгоду із запланованою адмінреформою в Україні і закликав свій уряд вжити заходів для отримання гарантії збереження цілісності болгарської громади в Болградському районі Одеської області під час реалізації реформи.

16 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про місцеве самоврядування в Україні». В уряді заявляли, що це дозволить продовжити «формування спроможних громад та районів».

Буквально напередодні, 19 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав телефонну розмову з віцепрем’єр-міністром з питань судової реформи, очільницею МЗС Болгрії Екатериною Захарієвою. У пресслужбі МЗС вказували, що серед, іншого сторони приділили увагу «проблематиці захисту національних меншин», втім не було жодних деталей, що саме мається на увазі.