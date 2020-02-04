Президент Болгарії висловив недовіру уряду

Президент Болгарії Румен Радев висловив недовіру уряду, сформованому коаліцією партій ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) і «Об’єднані патріоти», звинувативши його у відсутності волі до реформ, боротьби з корупцією, марнотратстві і порушеннях закону та моралі.

Радев сказав, що ухвалив рішення не з позиції політичного опонента, а «як глава держави, з думкою та турботою про майбутнє Болгарії».

«Нині ми спостерігаємо гостру кризу в управлінні на всіх рівнях», – сказав президент.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов назвав заяву Радева «прямим втручанням у незалежність влади».

Заява президента Радева щодо недовіри уряду не має ніяких юридичних наслідків, у Болгарії президент має переважно церемонійні функції, а недовіру урядові може висловити тільки парламент.

Заява Румена Радева пролунала лише через тиждень після того, як генпрокурор попросив розтлумачити постанову Конституційного суду про недоторканність глави держави. Це сталося на тлі оприлюднення прокуратурою запису телефонної розмови Радева із військовим командувачем про звіт антикорупційної комісії щодо конфлікту інтересів у справі про працевлаштування дружини Радева в 2014 році, і ймовірне приховування президентом документів у цій справі.