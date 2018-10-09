Після вбивства журналістки прокуратура Болгарії розслідує ймовірне зловживання коштами ЄС

Прокуратура Болгарії розслідує ймовірні зловживання коштами, наданими Євросоюзом після вбивства журналістки Вікторії Маринової, яка висвітлювала цю справу в своїй телевізійній програмі.

Міністерство внутрішніх справ оголосило про такі дії слідства ввечері 8 жовтня, коли сотні людей вийшли зі свічками в столиці Софії та північному місті Русе, щоб вшанувати пам’ять Маринової та вимагати негайного розслідування її загибелі. Частина демонстрантів протестувала в Софії також перед палацом правосуддя, закликаючи до відставки уряду та головного прокурора країни Сотіра Цацарова.

Тіло 30-річної Вікторії Маринової виявив перехожий у парку міста Русе на півночі Болгарії 6 жовтня. Спершу загиблу не могли впізнати, бо при ній не було документів чи мобільного телефона.

Поліція 8 жовтня заявила, що не має доказів того, щоб убивство було пов’язане з професійною діяльністю Маринової. «Йдеться про зґвалтування і вбивство», – заявили в міністерстві внутрішніх справ.

Вікторія Маринова багато років вела на місцевому приватному телеканалі «ТВН» шоу про стиль життя, вона також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона почала вести програму журналістських розслідувань «Детектор». Останній випуск програми був присвячений розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

На урядовій нараді чільних силовиків 7 жовтня, яка була запланована раніше, прем’єр-міністр Бойко Борисов пообіцяв, що справа буде розкрита.

Це вже третє за рік вбивство журналіста-розслідувача в ЄС. У жовтні минулого року на Мальті була убита журналістка Дафне Каруана Ґаліція. У лютому цього року в Словаччині вбили журналіста Яна Куціака з нареченою.