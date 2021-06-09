Болгарський винищувач пропав з радарів під час навчань над Чорним морем

Винищувач ВПС Болгарії МіГ-29 зник з радарів під час навчань. Інцидент стався близько півночі 9 червня, коли літак був над Чорним морем.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Болгарії, пошуково-рятувальна операція почалася відразу ж і триває досі. У пошуках беруть участь сили та засоби ВМС, прикордонної поліції та ВПС.

На місце виїхав міністр оборони Георгій Панайотов. Тактичні навчання поки що призупинили. На борту зниклого літака перебував один пілот.

Напередодні польське видання Onet повідомило з посиланням на джерела про інший інцидент з винищувачами МіГ-29. За даними видання, в травні один польський МіГ-29 обстріляв іншого, ніхто не постраждав. Інформація офіційно не підтверджена.

Винищувач МіГ-29 був розроблений у 1970-х роках в СРСР. Його модифікації досі перебувають на озброєнні в Росії, Індії, колишніх країнах радянського блоку. Росія досі пропонує нові модифікації літака на зовнішній ринок, але вони не користуються попитом, оскільки морально застаріли.