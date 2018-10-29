У Болгарії затримали близько 20 людей через продаж паспортів українцям, молдованам та македонцям

У Болгарії затримали близько 20 людей через продаж болгарських паспортів громадянам України, Молдови та Македонії.

За даними місцевих ЗМІ, серед затриманих – керівник відомства в справах болгар, які мешкають за кордоном.

За даними правоохоронців, підозрювані отримували близько п’яти тисяч євро за один документ. Їм інкримінують корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання.

Болгарія з 2007 року є членом Європейського союзу. Паспорти цієї країни дозволяють її громадянам вільно пересуватися та мешкати на території ЄС.