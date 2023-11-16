У Болгарії під час протесту проти керівництва футбольного союзу почалися сутички – фото

У Болгарії демонстрація тисяч футбольних уболівальників, яка проходила в Софії 16 листопада з вимогою відставки президента Болгарського футбольного союзу (BFS) і його керівництва, переросла в насильство, що призвело до поранень і арештів.

За кілька хвилин до початку відбіркового матчу між Болгарією й Угорщиною на Чемпіонат Європи з футболу наступного року вболівальники почали кидати саморобні бомби, каміння і пластикові пляшки в поліцію, яка закликала протестувальників зупинитися, перш ніж використати водомети для розгону демонстрації.

Були затримані десятки людей, а місцеві ЗМІ повідомляють про кількох поранених серед протестувальників і поліцейських.

Болгарські вболівальники обурені BFS через низькі результати національної збірної, включаючи нещодавню поразку в товариському матчі з Албанією і в іншому відбірковому матчі з Литвою. Фанати були ще більше обурені рішенням перенести матч 16 листопада до Софії і зіграти його без уболівальників на трибунах.

За рішенням перенести матч із Пловдива до Софії, де він проходив без глядачів через «ризик масових заворушень», стояв BFS.

Уболівальники заявили, що цей крок був «безпрецедентним», оскільки в історії футболу не було іншого випадку, коли федерація добровільно просила провести футбольний матч без уболівальників.

Футбольні вболівальники і звичайні громадяни тижнями протестували проти BFS і його керівництва під час матчів внутрішньої ліги, звинувачуючи їх у безгосподарності, корупції, непрозорості й відмові брати на себе відповідальність. Президент BFS Борислав Михайлов і нинішнє керівництво очолюють федерацію 18 років.

Збірна Болгарії не кваліфікувалася на великий турнір майже два десятиліття. Матч 16 листопада проти Угорщини завершився внічию 2-2. Здавалося, що Болгарія виграє, поки захисник Алекс Петков не забив м’яч у власні ворота за 7 хвилин до компенсованого часу. Результат дав Угорщині те, що їй було потрібно, щоб забезпечити собі місце на Євро-2024 у Німеччині.

В акції протесту, яка відбулася перед матчем і під час нього, брали участь уболівальники різних футбольних команд і звичайні громадяни, вимагаючи відставки Михайлова, який був воротарем і капітаном національної збірної, що посіла четверте місце на чемпіонаті світу 1994 року.

Протест розпочався мирно зі скандуваннями «Відставка», «Геть BFS» і «Михайлов геть». Деякі протестувальники тримали плакати з гаслами проти керівництва футбольного союзу і його президента.

Пізніше напруга загострилася після того, як деякі з демонстрантів почали кидати предмети в поліцію.

Після кількох попереджень заспокоїти ситуацію не вдалося, і поліцейські застосували два водомети й відтіснили натовп до будівлі Міністерства спорту.

Протестувальники підпалили автобус, а десятки сміттєвих баків перевернули і їхній вміст підпалили.

На відеозаписах, зроблених на місці події, видно, як громадян б’ють і затримують. Поліція також провела рейд у барі, побивши відвідувачів і заарештувавши деяких із них.