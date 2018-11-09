У Болгарії за ордером зі США затримали росіянина, підозрюваного в е-шахрайстві

У Болгарії за ордером на арешт, виданим у США, затримали громадянина Росії – суд у Нью-Йорку виніс йому обвинувачення в комп’ютерному шахрайстві, повідомили болгарські і російські засоби інформації.

За даними болгарських ЗМІ, 38-річний чоловік обвинувачений у США у спричиненні шкоди агентствам онлайн-реклами на суму в 7 мільйонів доларів. Він залишиться під арештом в очікуванні на рішення щодо його видачі до США.

За повідомленнями російських ЗМІ, затримання росіянина підтвердив їм консул Росії у болгарському місті Варні, де відбулося це затримання, Володимир Кліманов. За його словами, він дізнався про це від дружини затриманого і чекає на офіційну інформацію.

Як пише преса, чоловік, ім’я якого наводять як Олександр Ж., жив у Болгарії вже вісім років, мав власне помешкання у Варні і набув за цей час також болгарського громадянства.

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