Болгарія звинувачує колишнього депутата в шпигунстві на користь Росії

Болгарія звинувачує колишнього парламентаря від «Болгарської соціалістичної партії» Ніколая Малінова в шпигунстві на користь Росії й відмиванні грошей для російських організацій.

За словами генерального прокурора Болгарії Сотіра Цацарова, Малінову загрожує від п’яти до 15 років в’язниці.

10 вересня Малінова відпустили під заставу у 25 тисяч євро. Йому заборонили залишати територію країни.

Малінова звинувачують у прийнятті грошей за передачу болгарських державних таємниць двом російським організаціям – «Спільноті «Двоголовий орел» та «Російському інституту стратегічних досліджень». За словами Цацарова, ця інформація мала прямий стосунок до національної безпеки Болгарії.

У зв’язку з цією справою влада Болгарії наклала 10-річну заборону на в’їзд Леоніду Решетнківу, колишньому агенту радянської та російської іноземної розвідки, який пішов у відставку у 2009 році у званні генерал-лейтенанта.

Решетніков вільно володіє болгарською та сербською мовами і був головою «Російського інституту стратегічних досліджень» у період 2009-2017 років. На думку американських посадовців, ця організація могла розробляти стратегію маніпулювання результатами виборів президента США у 2016 році на користь Дональда Трампа.

За даними болгарських прокурорів, Малінов відмивав гроші через очолювану ним неурядову організацію – «Національний рух «Русофіли».