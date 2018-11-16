Віце-прем’єр Болгарії подав у відставку після тривалих протестів

Віце-прем’єр-міністр Болгарії Валері Симеонов подав у відставку після кількатижневих протестів через його заяви з приводу прав інвалідів.

Як сказав він про свій крок, «невпинна кампанія в засобах інформації проти мене … завдає шкоди рейтингові й авторитетові уряду».

Як повідомили в апараті прем’єр-міністра Болгарії Бойка Борисова, той прийняв заяву про відставку.

Симеонов, один із лідерів меншої політичної сили зі складу урядової коаліції, альянсу «Об’єднані патріоти», відповідав в уряді за економічну і демографічну політику. Раніше він, критикуючи проект закону про людей із інвалідністю, заявив, що документ має на меті «задовольнити групу крикливих жінок», які, за його словами, «спекулюють» на своїх «нібито хворих» дітях-інвалідах.

Коли ця заява стала відомою, це викликало протести з вимогою його відставки. До цих вимог долучилися й опозиційні партії – соціалісти, «Воля» і «Рух за права і свободи». Вибачення Симеонова не зняли гостроти цих вимог.

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