Новий уряд Болгарії має намір провести судову реформу

У Болгарії нова антикорупційна партія «Продовжуємо зміни» (ПЗ), яка перемогла на третіх за рік парламентських виборах, сформувала урядову коаліцію із чотирьох партій. Це, окрім ПЗ, Болгарська соціалістична партія (колишня Болгарська комуністична партія), популістська партія «Є такий народ» та ліберальний альянс «Демократична Болгарія».

У суботу, 11 грудня, співголова ПП Кирил Петков передав президентові Болгарії Румену Радеву проєкт складу уряду.

Очікується, що голосування парламенту за затвердження уряду відбудеться у понеділок, 13 грудня.

Головний девіз уряду, як заявив Кирило Петков, «Нульова терпимість до корупції».

Новий чотирипартійний уряд керуватиме країною протягом чотирьох років. За цей термін має бути проведена реформа судової системи. Пріоритети його політики – реформа судової системи, відчутний рух у боротьбі з корупцією, вирішення проблеми зростання цін на електроенергію та вихід із кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.