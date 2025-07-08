Болгарія готова запровадити євро з 1 січня 2026 року: Рада ЄС зробила останні кроки

Рада ЄС ухвалила три останні законодавчі акти, необхідні для того, щоб Болгарія запровадила євро з 1 січня 2026 року.

Як повідомляє пресслужба європейської інституції, це завершує процес, який дозволить Болгарії стати 21-м членом єврозони і отримати переваги від використання спільної валюти ЄС, євро, починаючи з наступного року.

Один з трьох законодавчих актів встановлює обмінний курс між євро і болгарським левом на рівні 1,95583 лева за 1 євро. Це відповідає поточному центральному курсу лева в рамках механізму обмінного курсу (ERM II).

Раніше Європейський парламент проголосував за вступ Болгаріїдо єврозони. Ця новина з’явилася на тлі протесту проти вступу Болгарії до єврозони перед будівлею представництва Європейської комісії (ЄК) у Софії. Пізніше проросійська партія «Відродження» організувала протест на площі Незалежність у Софії.

На початку червня Європейська комісія (ЄК) та Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікували свої звіти про конвергенцію, оголосивши про готовність Болгарії приєднатися до єврозони.



Звіт про конвергенцію, підготовлений Єврокомісією, є основою для прийняття Радою ЄС рішення про те, чи відповідає держава-член умовам, необхідним для вступу до єврозони.