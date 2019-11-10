Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 листопада 2019, Київ 19:47
Новини | Міжнародні

Президент Болівії після протестів погодився провести нові вибори

Протести в Болівії почалися після того, як Вищий виборчий суд країни оголосив підсумки президентських виборів, що відбулися 20 жовтня, оголосивши переможцем Ево Моралеса

Дивитись коментарі

Президент Болівії Ево Моралес погодився анулювати офіційні результати першого туру виборів президента і провести нове голосування. Його заява прозвучала на тлі масових протестів опозиції, яка не визнала його перемогу, заявивши про фальсифікації. Моралес також погодився розпустити виборчу комісію і сформувати її заново.

Раніше Організація американських держав рекомендувала вдатися саме до таких кроків, щоб виявити справжню волю виборців. Поки що неясно, чи погодиться опозиція з пропозицією, чи протести продовжаться.

У ніч на 10 листопада протестувальники заблокували роботу державних ЗМІ Болівії. Натовпи людей взяли в облогу офіси загальнонаціональної радіостанції Radio Patria Nueva і загальнонаціонального телеканалу Bolivia TV у найбільшому місті країни Ла-Пасі.

У МЗС Болівії назвали протестувальників «групами радикалів», звинуватили їх у нападі на журналістів і небажанні почати політичний діалог, щоб «повернути країну до миру, захистити демократію, верховенство права і єдність болівійців».

Протести в Болівії почалися після того, як Вищий виборчий суд країни оголосив підсумки президентських виборів, що відбулися 20 жовтня. За даними суду, Ево Моралес, який балотується у президенти вже вчетверте, отримав трохи більше ніж 47% голосів, а його головний опонент, колишній журналіст Карлос Меса, – 36,5%.

Відрив більш ніж у 10% дозволив оголосити Моралеса переможцем у першому турі. Меса не визнав результатів, заявив про масові фальсифікації і закликав своїх прихильників вийти на вулиці, вимагаючи проведення другого туру.

В результаті в декількох містах Болівії почалися сутички між протестувальниками і поліцією, жертвами яких стали щонайменше три людини.

Моралес оголосив режим надзвичайного стану і звинуватив опозицію в спробі організувати державний переворот. Пізніше він запропонував протестувальникам сісти за стіл переговорів.

Напередодні Карлос Меса опублікував відеозвернення, в якому відмовився від переговорів з чинною владою. «Мені нема про що розмовляти з Моралесом і його урядом», – заявив він, назвавши опонентів шахраями.

Євросоюз зажадав від влади Болівії провести другий тур президентських виборів. Його проведення вважають найкращим варіантом для подолання кризи і в ООН.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG