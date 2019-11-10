Президент Болівії після протестів погодився провести нові вибори

Президент Болівії Ево Моралес погодився анулювати офіційні результати першого туру виборів президента і провести нове голосування. Його заява прозвучала на тлі масових протестів опозиції, яка не визнала його перемогу, заявивши про фальсифікації. Моралес також погодився розпустити виборчу комісію і сформувати її заново.

Раніше Організація американських держав рекомендувала вдатися саме до таких кроків, щоб виявити справжню волю виборців. Поки що неясно, чи погодиться опозиція з пропозицією, чи протести продовжаться.

У ніч на 10 листопада протестувальники заблокували роботу державних ЗМІ Болівії. Натовпи людей взяли в облогу офіси загальнонаціональної радіостанції Radio Patria Nueva і загальнонаціонального телеканалу Bolivia TV у найбільшому місті країни Ла-Пасі.

У МЗС Болівії назвали протестувальників «групами радикалів», звинуватили їх у нападі на журналістів і небажанні почати політичний діалог, щоб «повернути країну до миру, захистити демократію, верховенство права і єдність болівійців».

Протести в Болівії почалися після того, як Вищий виборчий суд країни оголосив підсумки президентських виборів, що відбулися 20 жовтня. За даними суду, Ево Моралес, який балотується у президенти вже вчетверте, отримав трохи більше ніж 47% голосів, а його головний опонент, колишній журналіст Карлос Меса, – 36,5%.

Відрив більш ніж у 10% дозволив оголосити Моралеса переможцем у першому турі. Меса не визнав результатів, заявив про масові фальсифікації і закликав своїх прихильників вийти на вулиці, вимагаючи проведення другого туру.

В результаті в декількох містах Болівії почалися сутички між протестувальниками і поліцією, жертвами яких стали щонайменше три людини.

Моралес оголосив режим надзвичайного стану і звинуватив опозицію в спробі організувати державний переворот. Пізніше він запропонував протестувальникам сісти за стіл переговорів.

Напередодні Карлос Меса опублікував відеозвернення, в якому відмовився від переговорів з чинною владою. «Мені нема про що розмовляти з Моралесом і його урядом», – заявив він, назвавши опонентів шахраями.

Євросоюз зажадав від влади Болівії провести другий тур президентських виборів. Його проведення вважають найкращим варіантом для подолання кризи і в ООН.