Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Росії чиновники негласно перевіряють бомбосховища – Bloomberg

Офіційно про це не було оголошено, проте у кількох російських регіонах поблизу зони бойових дій офіційні особи публічно підтвердили перевірку бомбосховищ. Фото ілюстративне

По всій Росії чиновники негласно перевіряють та ремонтують бомбосховища, повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За даними видання, перевіряють підвали та інші охоронювані об’єкти, ремонтують і очищають споруди, які не використовувалися з радянських часів.

Офіційно про це оголошено не було і це не обумовлено якимись конкретними загрозами чи планами використання інфраструктури цивільної оборони.

Bloomberg вказує, що відновлення бомбосховищ є ще одним прикладом того, як вторгнення Росії до України, яке триває вже дев’ятий місяць, викликає більшу мілітаризацію російського суспільства.

У кількох російських регіонах поблизу зони бойових дій офіційні особи публічно підтвердили перевірку бомбосховищ.

Але перевірка та зачищення об’єктів цивільної оборони, які за радянських часів були зведені в підвалах багатоквартирних будинків, шкіл та державних установ, проходять у містах країни. Інформація про деякі з них іноді просочувалася в соціальні мережі. Місцева влада заперечувала ці дані.

За останніми даними російського «Левада-Центру», у жовтні 74% опитаних росіян підтримували дії російських військових в Україні. Лише 9% заявили, що категорично не підтримують (11% – радше не підтримують), що менше ніж у лютому 2022 року, коли таким чином висловилося 15% опитаних.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG