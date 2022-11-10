У Росії чиновники негласно перевіряють бомбосховища – Bloomberg

По всій Росії чиновники негласно перевіряють та ремонтують бомбосховища, повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За даними видання, перевіряють підвали та інші охоронювані об’єкти, ремонтують і очищають споруди, які не використовувалися з радянських часів.

Офіційно про це оголошено не було і це не обумовлено якимись конкретними загрозами чи планами використання інфраструктури цивільної оборони.

Bloomberg вказує, що відновлення бомбосховищ є ще одним прикладом того, як вторгнення Росії до України, яке триває вже дев’ятий місяць, викликає більшу мілітаризацію російського суспільства.

У кількох російських регіонах поблизу зони бойових дій офіційні особи публічно підтвердили перевірку бомбосховищ.



Але перевірка та зачищення об’єктів цивільної оборони, які за радянських часів були зведені в підвалах багатоквартирних будинків, шкіл та державних установ, проходять у містах країни. Інформація про деякі з них іноді просочувалася в соціальні мережі. Місцева влада заперечувала ці дані.

За останніми даними російського «Левада-Центру», у жовтні 74% опитаних росіян підтримували дії російських військових в Україні. Лише 9% заявили, що категорично не підтримують (11% – радше не підтримують), що менше ніж у лютому 2022 року, коли таким чином висловилося 15% опитаних.