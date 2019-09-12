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12 Вересень 2019, Київ 15:00
Новини | Спорт

Легендарне біатлонне подружжя готуватиме китайців до Олімпіади

Багаторазові олімпійські чемпіони норвежець Уле-Айнар Бйорндален (л) та білоруска Дарія Домрачева розрізають торт на церемонії завершення кар'єри спортсменки, літо 2018 року

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Багаторазові олімпійські чемпіони норвежець Уле-Айнар Бйорндален та білоруска Дарія Домрачева стали тренерами збірної Китаю з біатлону, повідомляє Національний олімпійський комітет Білорусі.

Домрачева і Бйорндален готуватимуть китайських біатлоністів до зомової Олімпіади 2022 року в Пекіні. Бйорндален став головним тренером чоловічої збірної Китаю, а Домрачева тренуватиме жіночу команду.

Домрачева – єдина серед біатлоністок чотириразова олімпійська чемпіонка. Вона оголосила про завершення спортивної кар’єри влітку 2018 року.

Уле-Айнар Бйорндален є найтитулованішим біатлоністом в історії. Він виборов 13 олімпійських нагород, серед яких вісім золотих. Бйорндален завершив змагатися в квітні 2018 року.

Домрачева і Бйорндален одружилися в липні 2016 року, вони виховують дочку.

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