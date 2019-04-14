У Парижі поліція знайшла вкрадену обручку Бонапартів вартістю мільйон доларів

У Франції поліція знайшла каблучку вартістю в 1 мільйон доларів, яке було вкрадено в Парижі на початку квітня.

Каблучка з діамантом в 40 каратів є частиною сімейних коштовностей родини Бонапартів, повідомляє RFI. Він був вставлений в корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III.

32-річний бізнесмен Жан-Крістоф Наполеон, прямий спадкоємець Наполеона III, подарував коштовність своїй нареченій, графині Олімпії фон Арко-Зіннеберг, з нагоди заручин.

Обручка знаходилася в автомобілі, припаркованому біля п’ятизіркового готелю Aubusson у 6 окрузі Парижа. Пара забула замкнути автомобіль, і коштовність, яка лежала в сумці графині Олімпії на задньому сидінні, пропала разом з гаманцем, кредитними картами і комп’ютером. Жодна з відеокамер готелю не зафіксувала злодія.

На щастя для власників, злодій не мав уявлення, скільки коштує прикраса. Одну з вкрадених карт він використав, щоб розплатитися в найближчому японському ресторані і розрахуватися за готель. Його зображення потрапило на відеокамери, і поліції вдалося впізнати, знайти і заарештувати злодія. За даними джерела у поліції, ним виявився 30-річний громадянин Єгипту, якого раніше вже притягували до судової відповідальності за крадіжку.