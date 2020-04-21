Оголошення лауреата міжнародної Букерівської премії перенесуть через пандемію

Лауреата міжнародної Букерівської премії цього року оголосять пізніше через проблеми, викликані пандемією коронавірусу.
Традиційно володаря міжнародного «Букера» оголошували у травні, та цього разу його ім’я стане відоме лише наприкінці літа.
«Оголошення короткого списку лауреатів мало безпрецедентне охоплення і зацікавленість, але доступ до книг наразі проблематичний. Під час обговорень з Фондом премії видавці наголосили, наскільки серйозно порушене поширення книг через COVID-19, тому вживаються заходи, щоб автори, перекладачі, видавці та книгопродавці отримали найкращу підтримку в цей важкий час», – мовиться у повідомленні Фонду Букерівської премії.
Шорт-лист міжнародної Букерівської премії оголосили на початку місяця. До нього увійшли:
- Шокуфех Азар «Просвітлення Дерева Ренклод» («The Enlightenment of the Greengage Tree»)
- Ґабріела Кабезон Камара «Пригоди залізного Китаю» («The Adventures of China Iron»)
- Даніель Кельман «Тіль» («Tyll»)
- Фернанда Мельхор «Сезон ураганів» («Hurricane Season»)
- Йоко Огава «Поліція пам’яті» («The Memory Police»)
- Маріці Лукас Ріневелд «Дискомфорт вечора» («The Discomfort of Evening»)
Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійськю мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.
Минулого року лауреатом премії стала письменниця з Оману Джоха Альхартхі. Вона була удостоєна цієї престіжної літературної нагороди за книгу «Небесні тіла».
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