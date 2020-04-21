Оголошення лауреата міжнародної Букерівської премії перенесуть через пандемію

Лауреата міжнародної Букерівської премії цього року оголосять пізніше через проблеми, викликані пандемією коронавірусу.

Традиційно володаря міжнародного «Букера» оголошували у травні, та цього разу його ім’я стане відоме лише наприкінці літа.

«Оголошення короткого списку лауреатів мало безпрецедентне охоплення і зацікавленість, але доступ до книг наразі проблематичний. Під час обговорень з Фондом премії видавці наголосили, наскільки серйозно порушене поширення книг через COVID-19, тому вживаються заходи, щоб автори, перекладачі, видавці та книгопродавці отримали найкращу підтримку в цей важкий час», – мовиться у повідомленні Фонду Букерівської премії.

Шорт-лист міжнародної Букерівської премії оголосили на початку місяця. До нього увійшли:

Шокуфех Азар «Просвітлення Дерева Ренклод» («The Enlightenment of the Greengage Tree»)

Ґабріела Кабезон Камара «Пригоди залізного Китаю» («The Adventures of China Iron»)

Даніель Кельман «Тіль» («Tyll»)

Фернанда Мельхор «Сезон ураганів» («Hurricane Season»)

Йоко Огава «Поліція пам’яті» («The Memory Police»)

Маріці Лукас Ріневелд «Дискомфорт вечора» («The Discomfort of Evening»)

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійськю мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.

Минулого року лауреатом премії стала письменниця з Оману Джоха Альхартхі. Вона була удостоєна цієї престіжної літературної нагороди за книгу «Небесні тіла».