Уряд має виділити 417 млрд гривень, щоб погасити борги десятирічного періоду – Гройсман

Український уряд має виділити 417 мільярдів гривень, щоб погасити борги десятирічного періоду, заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час форуму «Нова індустріалізація: спільні дії уряду і бізнесу».

«У 2019 році на потреби оборони і безпеки України виділимо 210 мільярдів гривень податків, які сплачені національним бізнесом. Разом із тим ми маємо виділити 417 мільярдів на обслуговування і погашення боргів десятирічного минулого періоду», – заявив Гройсман.

Станом а 31 жовтня 2018 року, зовнішній борг України становив понад 1,3 трильйона гривень, а внутрішній – близько 763,5 мільярда гривень.