«Борг Януковича». Мінфін повідомив про «знакове рішення» суду у справі щодо єврооблігацій на 3 млрд доларів

Верховний Суд Великої Британії вирішив, що справу щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України

«Велика перемога справедливості та верховенства права, Верховний Суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді. Постановивши це знакове рішення через понад сім років після того, як Росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд цим підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль», – йдеться у повідомленні.

Українська сторона зауважує, що Росія намагалась переконати англійський суд постановити рішення на її користь, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження дій Москви.

«Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані Росією як один із інструментів зброї проти України. Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у цій справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій», – додають у Мінфіні.

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.