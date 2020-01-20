Криза нестачі борошна у Пакистані: влада заявила про наміри імпорту

Влада Пакистану повідомила про імпорт 300 тисяч тонн пшениці для подолання кризи, пов’язаної з нестачею борошна в країні. 20 січня Пакистан затвердив обсяги імпорту після того, як ціни на борошно та хліб зросли минулого тижня, а продукти зникли з магазинів та оптових ринків.

Рішення про імпорт пшениці ухвалила Економічна координаційна рада Пакистану. Перша партія борошна має прибути до середини лютого, йдеться в заяві міністерства фінансів. Звідки саме Пакистан імпортуватиме пшеницю не повідомляється.

За даними бюро статистики, з кінця 2018-го до червня 2019 року Пакистан експортував понад 600 тисяч тонн пшениці. Попри те, що уряд заборонив експорт в липні минулого року, 48 тисяч тонн все ще відправляли за кордон до жовтня 2019-го.

Експерти заявили, що не має сенсу експортувати пшеницю після останнього поганого врожаю, і закликали провести розслідування експорту, який проводили пропри заборону.