Кандидат на зовнішньополітичного представника ЄС – за санкції проти Росії і підтримку України

Жозеп Боррель, який, найімовірніше, обійме посаду наступного верховного представника Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки, виступив за продовження санкцій проти Росії до радикальних змін політики Кремля і за продовження допомоги Україні.

Виступаючи на слуханні в комітеті з закордонних справ Європейського парламенту щодо його призначення на цю посаду, він, серед іншого, заявив, що Євросоюз має зберігати ці санкції, доки в Кремлі не настане «тектонічна зміна».

«Аж до того часу, доки Росія не змінить своєї позиції щодо Криму і територіальних порушень, ці санкції мають зберігатися», – наголосив він.

«Європейський союз має навчитися говорити мовою сили», – заявив 72-річний дипломат.

При цьому Боррель додав: «Я не хочу, щоб видавалося, що я проти Росії. Це країна, яка забезпечує нас енергоносіями, з якою ми торгуємо. Ми не можемо сказати, що Росії не існує, і просто застосовувати політику санкцій. Ми маємо зміцнити Україну».

Він нагадав, що ЄС надав Україні за минулі п’ять років допомоги на суму в 15 мільярдів євро, і закликав продовжити таку допомогу.

«Це великі гроші. І ми маємо знати, яку користь приносять ці гроші. І ми маємо продовжувати допомагати їм [українцям], бо якщо ми дійсно хочемо встояти перед, скажімо так, холодним викликом зі Сходу, найкращий спосіб для цього – створити кільце демократичних і квітучих країн на нашому східному кордоні, а цього не буде «за безплатно», – заявив Боррель.

Він також говорив про потребу «робити великі інвестиції у протистояння дезінформації як зброї, бо це дійсно зброя».

У разі затвердження Жозеп Боррель, нині міністр закордонних справ Іспанії, який у минулому побував головою Європарламенту, обійме посаду з 1 листопада, замінивши на ній Федеріку Моґеріні у складі нової Європейської комісії під керівництвом Урзули фон дер Лаєн.