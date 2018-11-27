Борисові Патону – 100 років

Президентові Національної академії наук України Борисові Патону 27 листопада виповнюється 100 років.

Як йдеться в повідомленні на сайті НАН України, Борис Патон зробив визначний внесок у проблему з’єднання матеріалів, у методології і технології електрозварювання на землі, у воді і в космосі.

У 1962-1991 роках Борис Патон був президентом Академії наук УРСР, а після здобуття незалежності і досі є очільником Національної академії наук України.

Борис Патон – іноземний член 18 національних академій наук, його іменем названо малу планету, перший у світі суцільнозварний міст в Києві, алмаз у майже 52 карати, майже 4-кілометровий пік на східному схилі Ельбрусу.

Борис Патон – найстарший з академіків України, перший в історії Герой України, автор понад тисячі наукових публікацій і понад 400 винаходів.