Експрем’єр Болгарії заявив про переговори щодо коаліції після перемоги його партії на виборах

Правоцентристська партія Болгарії ГЕРБ, яка перемогла на дострокових виборах у країні 2 жовтня, розпочне переговори з іншими партіями, щоб спробувати сформувати уряд, заявив 4 жовтня лідер ГЕРБу Бойко Борисов, колишній багаторічний прем’єр-міністр.

Борисов зазначив, що готовий відмовитися від посади прем’єра, якщо це необхідно для створення коаліції. ГЕРБ перемогла на виборах, набравши 25,3 відсотка голосів і перед нею постає завдання сформувати правлячу коаліцію.

Дострокові вибори відбулися після того, як хиткій коаліції на чолі з Кирилом Пєтковим із реформістської антикорупційної партії «Ми продовжуємо зміни» було висловлено вотум недовіри у червні. «Ми продовжуємо зміни» посіли друге місце з 20,2%.

Період нестабільної політичної ситуації в Болгарії бере початок з 2020 року, що відзначився загальнонаціональними протести через багаторічну корупцію в країні. Найбільше критики якраз було спрямовано проти Борисова і його партії ГЕРБ.