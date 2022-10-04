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Експрем’єр Болгарії заявив про переговори щодо коаліції після перемоги його партії на виборах

Бойко Борисов (на фото) каже, що готовий відмовитися від посади прем’єра, якщо це необхідно для створення коаліції

Правоцентристська партія Болгарії ГЕРБ, яка перемогла на дострокових виборах у країні 2 жовтня, розпочне переговори з іншими партіями, щоб спробувати сформувати уряд, заявив 4 жовтня лідер ГЕРБу Бойко Борисов, колишній багаторічний прем’єр-міністр.

Борисов зазначив, що готовий відмовитися від посади прем’єра, якщо це необхідно для створення коаліції. ГЕРБ перемогла на виборах, набравши 25,3 відсотка голосів і перед нею постає завдання сформувати правлячу коаліцію.

Дострокові вибори відбулися після того, як хиткій коаліції на чолі з Кирилом Пєтковим із реформістської антикорупційної партії «Ми продовжуємо зміни» було висловлено вотум недовіри у червні. «Ми продовжуємо зміни» посіли друге місце з 20,2%.

Період нестабільної політичної ситуації в Болгарії бере початок з 2020 року, що відзначився загальнонаціональними протести через багаторічну корупцію в країні. Найбільше критики якраз було спрямовано проти Борисова і його партії ГЕРБ.

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