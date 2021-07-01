Гендиректором аеропорту «Бориспіль» став очільник запорізького летовища

Наглядова рада держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за результатами відкритого конкурсу на посаду генерального директора визначила переможцем Олексія Дубревського.

Згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України, Дубревський має 15-річний досвід роботи у сфері управління авіаінфраструктурою. Зокрема, у різні періоди він працював у Lufthansa, в аеропорту Донецька і ОАЕ. В останні два роки обіймав посаду директора КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя».

Серед першочергових завдань нового гендиректора, згідно з повідомленням Мінінфраструктури, – поліпшення сервісу таксі при аеропорті, розвиток безбар’єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації працівників.

Наглядова рада аеропорту «Бориспіль» оголосила конкурсний відбір на посаду гендиректора 12 травня. До кінця жовтня 2020 року гендиректором аеропорту «Бориспіль» був Павло Рябікін, який потім очолив Держмитслужбу.