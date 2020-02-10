Двох українців заарештували в Боснії за підозрою в крадіжці 1,5 мільйона доларів з банкоматів російського «Ощадбанку»

Двоє з трьох українських чоловіків, яких підозрюють у крадіжці еквіваленту 1,51 мільйона доларів з банкоматів російського «Ощадбанк» у Боснії та Герцеговині, були поміщені до попереднього ув'язнення на місяць, повідомили місцеві ЗМІ у вихідні.

Дмитра Бойка та Олександра Зайцева заарештували 2 лютого. Третій підозрюваний, Ярослав Титаренко, все ще знаходиться на свободі – 3 лютого він виїхав до Угорщини, повідомляє боснійська поліція.

Усі троє в’їхали в Боснію із Сербії 31 січня. За даними місцевої поліції, вони проживають як в Чорногорії, так і в Сербії.

Приблизно 60 000 доларів у місцевій валюті було знайдено у двох затриманих підозрюваних, які орієнтувались виключно на банкомати, що належали російському «Ощадбанку».

Російський державний банк повідомив виданню Sarajevo Times, що вкрадені гроші досі відсутні.

«Радіо Свобода» дізналося про ймовірну крадіжку минулого тижня після розмови з клієнтами, які намагалися використовувати банкомати «Ощадбанку».

Як повідомив «Радіо Свобода» постійний експерт з питань інформації та комунікацій Вахідан Джальтур, гроші не були викрадені з рахунків клієнтів «Ощадбанку».